Батчи из «Краснодара» описал суперфинал против «Спартака» одним прилагательным

Футболист «Краснодара» Жоау Батчи поделился ожиданиями от кубкового суперфинала против «Спартака».

«К финалу Кубка России против «Спартака» мы будем готовиться очень сильно, максимально, как мы готовились ко всем матчам. Для нас это будет достаточно принципиальная и важная игра с точки зрения той работы, которую мы делали в течение всего сезона.

Мы проделали хорошую работу, к сожалению, не получилось в чемпионате России, но на следующую игру мы выйдем с настроем побеждать», – сказал Батчи.