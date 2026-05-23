Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Батчи из «Краснодара» описал суперфинал против «Спартака» одним прилагательным

Батчи из «Краснодара» описал суперфинал против «Спартака» одним прилагательным

Сегодня, 10:33

Футболист «Краснодара» Жоау Батчи поделился ожиданиями от кубкового суперфинала против «Спартака».

«К финалу Кубка России против «Спартака» мы будем готовиться очень сильно, максимально, как мы готовились ко всем матчам. Для нас это будет достаточно принципиальная и важная игра с точки зрения той работы, которую мы делали в течение всего сезона.

Мы проделали хорошую работу, к сожалению, не получилось в чемпионате России, но на следующую игру мы выйдем с настроем побеждать», – сказал Батчи.

  • Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
  • «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
  • «Спартак» не брал Кубок с 2022 года. «Краснодар» никогда не брал этот трофей.

Еще по теме:
Ожидания Мостового от суперфинала «Спартак» – «Краснодар» 3
Статистика гласит, что «Спартак» должен победить «Краснодар» в суперфинале 1
Раскрыт призовой фонд суперфинала Кубка «Спартак» – «Краснодар»
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Батчи Жоау
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоСафонов и Забарный не пожали руки перед двусторонкой «ПСЖ»
18:26
4
РПЛ. «Динамо Мх» вновь победило в стыках «Урал» (2:0) и сохранило прописку
17:51
15
«Динамо» поставило задачу перед Шварцем.
17:15
5
ВидеоАгаларов забил «Уралу» эффектной паненкой
16:59
Ответ Карседо на вопрос, сыграет ли Барко в суперфинале против «Краснодара»
16:44
3
Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги
16:31
4
ФотоСтало известно, сколько клубы РПЛ тратят на зарплаты
16:11
3
Черевченко возвращается в Россию
15:49
1
Назван лучший тренер сезона РПЛ: «Аплодирую стоя»
15:09
4
Губерниев определил фаворита суперфинала «Спартак» – «Краснодар»
14:43
9
Все новости
Все новости
Эмери обратился к «Спартаку» перед суперфиналом
18:11
3
Губерниев определил фаворита суперфинала «Спартак» – «Краснодар»
14:43
9
Фото«Спартак» и «Краснодар» показали форму на суперфинал
13:20
3
ВидеоРоналду «надел» майку «Спартака»
11:52
12
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 24 мая 2026
11:12
Батчи из «Краснодара» описал суперфинал против «Спартака» одним прилагательным
10:33
Ожидания Мостового от суперфинала «Спартак» – «Краснодар»
09:52
11
Статистика гласит, что «Спартак» должен победить «Краснодар» в суперфинале
09:38
1
Раскрыт призовой фонд суперфинала Кубка «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 15:13
Бубнов в процентах оценил шансы «Спартака» на победу в суперфинале Кубка
Вчера, 14:05
13
Семин дал прогноз на суперфинал Кубка «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 11:15
Аршавин объяснил, почему «Спартак» победит «Краснодар» в суперфинале Кубка
Вчера, 10:17
18
Мостовой – о суперфинале Кубка России: «У «Спартака» единственное преимущество над «Краснодаром»
Вчера, 00:58
12
Раскрыта музыкальная программа на суперфинале Кубка России
21 мая
4
Ловчев дал прогноз на суперфинал Кубка России
21 мая
1
Назначены комментаторы на суперфинал Кубка России
21 мая
11
Один из лидеров «Спартака» рискует пропустить суперфинал Кубка России
20 мая
5
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
20 мая
10
Прогноз Генича, кто выиграет Кубок России
19 мая
7
Шалимов определил фаворита в суперфинале Кубка России
19 мая
14
Игрок «Спартака» признан лучшим латералем сезона Кубка России
17 мая
7
Вердикт РФС по отмене удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
16 мая
7
Аршавин назвал «Спартак» фаворитом в суперфинале Кубка против «Краснодара»
15 мая
14
«Спартак» оштрафован за победный кубковый матч с ЦСКА
14 мая
3
В сервисе, продающем билеты на суперфинал Кубка России, отреагировали на поломку сайта фанатами «Спартака»
14 мая
Определено время начала суперфинала Кубка России «Спартак» – «Краснодар»
14 мая
2
Болельщики «Спартака» сломали сайт по продаже билетов на суперфинал Кубка России
14 мая
44
ФотоОпределен лучший вратарь Кубка России
14 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 