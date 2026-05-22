Раскрыт призовой фонд суперфинала Кубка «Спартак» – «Краснодар»

РФС рассказал, сколько получит победитель FONBET Кубка России. В суперфинале встретятся «Спартак» и «Краснодар».

«151 миллион рублей заработают суперфиналисты FONBET Кубка России

113 200 000 рублей получит победитель, 37 800 000 рублей достанутся проигравшей команде», – написали организаторы.