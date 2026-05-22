Раскрыт призовой фонд суперфинала Кубка «Спартак» – «Краснодар»

РФС рассказал, сколько получит победитель FONBET Кубка России. В суперфинале встретятся «Спартак» и «Краснодар».
«151 миллион рублей заработают суперфиналисты FONBET Кубка России
113 200 000 рублей получит победитель, 37 800 000 рублей достанутся проигравшей команде», – написали организаторы.
- Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
- «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
- «Спартак» не брал Кубок с 2022 года. «Краснодар» никогда не брал этот трофей.
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России