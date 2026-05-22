  • Раскрыт призовой фонд суперфинала Кубка «Спартак» – «Краснодар»

Раскрыт призовой фонд суперфинала Кубка «Спартак» – «Краснодар»

Вчера, 15:13

РФС рассказал, сколько получит победитель FONBET Кубка России. В суперфинале встретятся «Спартак» и «Краснодар».

«151 миллион рублей заработают суперфиналисты FONBET Кубка России

113 200 000 рублей получит победитель, 37 800 000 рублей достанутся проигравшей команде», – написали организаторы.

  • Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
  • «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
  • «Спартак» не брал Кубок с 2022 года. «Краснодар» никогда не брал этот трофей.

Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
Россия. Кубок Краснодар Спартак
