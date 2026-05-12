Бубнов раскрыл, за кого будет болеть в суперфинале Кубка России: «Я симпатии, как и жен, не меняю»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не собирается поддерживать «Спартак» в заключительном матче сезона.

Будучи футболистом, Бубнов выступал за красно-белых с 1983 по 1989 год.

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России.

Матч пройдет 24 мая в «Лужниках».

«Я симпатии, как и жeн, не меняю. Потому что у нас есть некоторые великие люди, которые по пять жeн имеют, и им все симпатизируют.

Поэтому я симпатии свои не меняю, и раз меня уличили, что я за «Краснодар» топлю, то я буду топить до конца, что бы там с ними ни было», – сказал Бубнов.