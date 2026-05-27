Сперцян высказался о проведении Суперфинала Кубка России в «Лужниках»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о проведении Суперфинала FONBET Кубка России на московском стадионе «Лужники».
– Как считаете, нужно ли каждый год менять стадион для проведения Суперфинала Кубка России?
– Мне кажется, правильнее играть Суперфинал Кубка России на нейтральном стадионе. «Лужники» – национальный стадион, и на нeм мало игр проходит. Поэтому тут такое непонятное чувство. Вроде и кайф играть, а с другой стороны, все всe видели.
- «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время суперфинала FONBET Кубка России завершилось ничьей 1:1. Видеообзор можно посмотреть здесь.
- Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
Источник: Legalbet