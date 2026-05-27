Сперцян высказался о проведении Суперфинала Кубка России в «Лужниках»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о проведении Суперфинала FONBET Кубка России на московском стадионе «Лужники».

– Как считаете, нужно ли каждый год менять стадион для проведения Суперфинала Кубка России?

– Мне кажется, правильнее играть Суперфинал Кубка России на нейтральном стадионе. «Лужники» – национальный стадион, и на нeм мало игр проходит. Поэтому тут такое непонятное чувство. Вроде и кайф играть, а с другой стороны, все всe видели.