Овечкин занизил заслугу «Спартака» в выигранном Кубке: «Просто фортуна»

Хоккеист Александр Овечкин высказался о победе «Спартака» в кубковом суперфинале над «Краснодаром».
«Конечно, для болельщиков хочется, чтобы было (забито больше) 2,5 или 4,5 голов. А так, поздравляю спартаковцев с победой.
Но здесь, как говорится, просто фортуна. Столько болельщиков, столько людей смотрят – а у тебя просто один удар», – сказал Овечкин на ютуб-канале FONBET.
- «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
Источник: Sport24