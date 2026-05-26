Костомаров высказался о суперфинале Кубка России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился впечатлениями от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

«Все было красиво, масштабно, много болельщиков – круто. Мне все понравилось. Атмосфера была фантастической!

В футболе я не сильно за кого-то переживаю, но поскольку мои любимые цвета – это красный, белый, черный, то поэтому поддерживал «Спартак».

Эмоции игроков? Не знаю, я с ними не общался в тот вечер. Но уверен, все были счастливы», – сказал Костомаров.