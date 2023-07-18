Навка впервые встретилась с Костомаровым после его болезни

Татьяна Навка рассказала о встрече с Романом Костомаровым.
В 2006 году они стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду.
«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной у нас дома.
Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись.
Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя.
Уверена, что все твои поклонники, так же как и я верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», – написала Навка в своем телеграм-канале.
- 46-летний Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией.
- Спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
Фото: телеграм-канал Татьяны Навки
Источник: телеграм-канал Татьяны Навки