Навка впервые встретилась с Костомаровым после его болезни

Татьяна Навка рассказала о встрече с Романом Костомаровым.

В 2006 году они стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с Оксаной у нас дома.

Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись.

Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя.

Уверена, что все твои поклонники, так же как и я верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», – написала Навка в своем телеграм-канале.

46-летний Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией.

Спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.

Фото: телеграм-канал Татьяны Навки