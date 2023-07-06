Костомаров выписан из больницы: он выложил трогательное видео с врачами

Сил здоровья и удачи
Фигурист Роман Костомаров выписан из больницы.
Олимпийский чемпион опубликовал трогательное видео в своих соцсетях, на котором прощается с врачами и персоналом больницы.
«Позади 175 дней, впереди вся жизнь!» – подписал видео 46-летний спортсмен.
- Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией
- Спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
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