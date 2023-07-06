Костомаров выписан из больницы: он выложил трогательное видео с врачами

Фигурист Роман Костомаров выписан из больницы.

Олимпийский чемпион опубликовал трогательное видео в своих соцсетях, на котором прощается с врачами и персоналом больницы.

«Позади 175 дней, впереди вся жизнь!» – подписал видео 46-летний спортсмен.