Карпин вызвал 18-летнего Ибрагимова из «МЮ» в сборную России по двум причинам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил приглашение в национальную команду 18-летнего Амира Ибрагимова из молодежки «Манчестер Юнайтед».

– Чем вызван такой интерес к Ибрагимову?

– Если бы мы не считали его перспективным, то, наверное, не вызывали бы, – это во‑первых. Во‑вторых, сбор получается достаточно длинным. Мы собираемся с 23 мая по 9 июня.

Такого длинного сбора, по‑моему, не было ни разу при мне. Есть время и для тренировочного процесса, и три матча.

Поэтому решились в данный момент выбрать Амира, чтобы с ним познакомиться, пообщаться и понять, чего от него можно ожидать.