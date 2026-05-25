  • Карпин вызвал 18-летнего Ибрагимова из «МЮ» в сборную России по двум причинам

Карпин вызвал 18-летнего Ибрагимова из «МЮ» в сборную России по двум причинам

Вчера, 22:46

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил приглашение в национальную команду 18-летнего Амира Ибрагимова из молодежки «Манчестер Юнайтед».

– Чем вызван такой интерес к Ибрагимову?

– Если бы мы не считали его перспективным, то, наверное, не вызывали бы, – это во‑первых. Во‑вторых, сбор получается достаточно длинным. Мы собираемся с 23 мая по 9 июня.

Такого длинного сбора, по‑моему, не было ни разу при мне. Есть время и для тренировочного процесса, и три матча.

Поэтому решились в данный момент выбрать Амира, чтобы с ним познакомиться, пообщаться и понять, чего от него можно ожидать.

  • В окончательной заявке российской сборной 32 футболиста.
  • Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
  • Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ». На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Россия Манчестер Юнайтед Ибрагимов Амир Карпин Валерий
