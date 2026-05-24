АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты

Завершился сезон английской Премьер-лиги-2025/26.

В 38-м туре «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» и сохранил прописку в АПЛ, отправив «Вест Хэм» в Чемпионшип.

Чемпион «Арсенал» завершил сезон победой в дерби с «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Астон Виллы» в прощальном матче Хосепа Гвардиолы.

«Ливерпуль» потерял очки, но остался на пятом месте и квалифицировался в Лигу чемпионов.

«Челси» проиграл «Сандерленду» и остался без еврокубков.