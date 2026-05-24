  • АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты

Сегодня, 20:09
Завершился сезон английской Премьер-лиги-2025/26.

В 38-м туре «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» и сохранил прописку в АПЛ, отправив «Вест Хэм» в Чемпионшип.

Чемпион «Арсенал» завершил сезон победой в дерби с «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Астон Виллы» в прощальном матче Хосепа Гвардиолы.

«Ливерпуль» потерял очки, но остался на пятом месте и квалифицировался в Лигу чемпионов.

«Челси» проиграл «Сандерленду» и остался без еврокубков.

Англия. Премьер-лига. 38 тур
Брайтон - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 - П. Доргу, 33; 0:2 - Б. Мбемо, 44; 0:3 - Б. Фернандеш, 48.
Бернли - Вулверхэмптон - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - А. Армстронг, 5 (с пенальти); 1:1 - З. Флемминг, 47.
Вест Хэм - Лидс - 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 - В. Кастелланос, 67; 2:0 - Д. Боуэн, 79; 3:0 - К. Уилсон, 90+4.
Фулхэм - Ньюкасл - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - И. Диоп, 20; 2:0 - Т. Кэрни, 80.
Ноттингем Форест - Борнмут - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Гиббс-Уайт, 34; 1:1 - М. Тавернье, 54.
Ливерпуль - Брентфорд - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - К. Джонс, 58; 1:1 - К. Шаде, 64.
Манчестер Сити - Астон Вилла - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Семеньо, 23; 1:1 - О. Уоткинс, 47; 1:2 - О. Уоткинс, 61.
Тоттенхэм - Эвертон - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Ж. Палинья, 43.
Сандерленд - Челси - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Т. Хьюм, 25; 2:0 - М. Густо, 50 (в свои ворота); 2:1 - К. Палмер, 56.
Удаления: нет - У. Фофана, 62 (вторая ж.к).
Кристал Пэлас - Арсенал - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Г. Жезус, 42; 0:2 - Н. Мадуэке, 48; 1:2 - Ж. Матета, 89.
