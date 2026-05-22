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  • Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»

Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»

22 мая, 13:55

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на уход Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».

«Я не верю, что Гвардиола уходит. Я не верю в это и не хочу в это верить, потому что хотел бы, чтобы он остался на долгие годы.

Когда я был тренером сборной, он спрашивал меня об этой работе. У него всегда было это желание стать тренером [сборной]. Не думаю, что он возглавит Италию, но и исключать этого нельзя.

Я хотел бы видеть Пепа на высшем уровне в течение многих лет, потому что он является для меня примером для подражания, ведь он лучший тренер всех времен. Не из-за количества трофеев, а из-за того, что он транслирует, как он это делает, как он изменил игру, как он осмеливается смещать центральных защитников или двигать фулбеков в центр.

Однажды он выпустит центральных защитников в атаку – и все начнут это копировать. Очень немногие обладают такой способностью. Только избранные. И в этом он номер один», – сказал Энрике.

  • Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» 10 лет (с июля 2016 года).
  • Команда под его руководством выиграла 20 трофеев, включая АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
  • Его статистика: 592 официальных матча во всех турнирах, 423 победы, 76 ничьих, 92 поражения.

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Источник: Cadena SER
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Энрике Луис
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