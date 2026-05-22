«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Манчестер Сити».

«Когда я приехал, мое первое собеседование было с Ноэлем Галлахером. Я вышел оттуда с мыслью: «Окей… Ноэль здесь? Будет весело». И какое же прекрасное время мы провели вместе.

Не спрашивайте меня о причинах ухода. Причин нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время. Ничто не вечно, если бы было, я был бы здесь. Вечными останутся чувство, люди, воспоминания, любовь, которую я испытываю к своему «Манчестер Сити».

Это город выстроен трудом, тяжелым трудом. Это видно по цвету кирпичей. По людям, которые приходили рано и оставались допоздна. Заводы. Семья Панкхерст. Профсоюзы. Музыка. Просто промышленная революция и то, как она изменила мир. И я думаю, что я это понял, и мои команды тоже.

Мы работали. Мы страдали. Мы боролись. И мы делали все по-своему. По-своему. Тяжелый труд проявляется во многих формах. Поездка в Борнмут, когда мы проиграли Премьер-лигу, и вы были там. Поездка в Стамбул [на победный для «горожан» финал ЛЧ-2023], и вы тоже были там.

Помните теракт на «Манчестер Арене» (взрыв в Манчестере произошел 22 мая 2017 года в конце концерта американской певицы Арианы Гранде, в результате чего погибло 23 человека, более 120 получили ранения), когда этот город показал миру, что такое настоящая сила? Не гнев. Не страх. Просто любовь. Сообщество. Единство. Объединенный город.

Помните, как я потерял маму во время пандемии коронавируса и как этот клуб поддерживал меня в трудные времена. Болельщики, персонал, жители Манчестера, вы дали мне силы, когда они были мне больше всего нужны. Крис, мои дети, вся моя семья, вы были рядом, как всегда. Хальдон (аль Мубарак – глава клуба), ты тоже был рядом.

Игроки не забывают – каждое мгновение, каждый момент, меня, мой персонал, этот клуб, все. Все, что мы сделали, мы сделали для всех вас. И вы были просто исключительными. Вы еще не знаете об этом, но вы оставляете после себя наследие.

Итак, когда мое время подходит к концу, радуйтесь. Oasis снова вернулись. Дамы и господа, спасибо вам за доверие. Спасибо за то, что подталкивали меня. Спасибо за вашу любовь ко мне.

Тони Уолш (местный поэт) в своем незабываемом стихотворении сказал: «Это место». Прости, Тони: это мое место.

Ноэль... Я был прав. Это было охренительно весело! Люблю вас всех», – сказал Гвардиола.