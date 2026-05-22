Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»

«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»

22 мая, 13:43
2

Хосеп Гвардиола прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Манчестер Сити».

«Когда я приехал, мое первое собеседование было с Ноэлем Галлахером. Я вышел оттуда с мыслью: «Окей… Ноэль здесь? Будет весело». И какое же прекрасное время мы провели вместе.

Не спрашивайте меня о причинах ухода. Причин нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время. Ничто не вечно, если бы было, я был бы здесь. Вечными останутся чувство, люди, воспоминания, любовь, которую я испытываю к своему «Манчестер Сити».

Это город выстроен трудом, тяжелым трудом. Это видно по цвету кирпичей. По людям, которые приходили рано и оставались допоздна. Заводы. Семья Панкхерст. Профсоюзы. Музыка. Просто промышленная революция и то, как она изменила мир. И я думаю, что я это понял, и мои команды тоже.

Мы работали. Мы страдали. Мы боролись. И мы делали все по-своему. По-своему. Тяжелый труд проявляется во многих формах. Поездка в Борнмут, когда мы проиграли Премьер-лигу, и вы были там. Поездка в Стамбул [на победный для «горожан» финал ЛЧ-2023], и вы тоже были там.

Помните теракт на «Манчестер Арене» (взрыв в Манчестере произошел 22 мая 2017 года в конце концерта американской певицы Арианы Гранде, в результате чего погибло 23 человека, более 120 получили ранения), когда этот город показал миру, что такое настоящая сила? Не гнев. Не страх. Просто любовь. Сообщество. Единство. Объединенный город.

Помните, как я потерял маму во время пандемии коронавируса и как этот клуб поддерживал меня в трудные времена. Болельщики, персонал, жители Манчестера, вы дали мне силы, когда они были мне больше всего нужны. Крис, мои дети, вся моя семья, вы были рядом, как всегда. Хальдон (аль Мубарак – глава клуба), ты тоже был рядом.

Игроки не забывают – каждое мгновение, каждый момент, меня, мой персонал, этот клуб, все. Все, что мы сделали, мы сделали для всех вас. И вы были просто исключительными. Вы еще не знаете об этом, но вы оставляете после себя наследие.

Итак, когда мое время подходит к концу, радуйтесь. Oasis снова вернулись. Дамы и господа, спасибо вам за доверие. Спасибо за то, что подталкивали меня. Спасибо за вашу любовь ко мне.

Тони Уолш (местный поэт) в своем незабываемом стихотворении сказал: «Это место». Прости, Тони: это мое место.

Ноэль... Я был прав. Это было охренительно весело! Люблю вас всех», – сказал Гвардиола.

  • Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» 10 лет (с июля 2016 года).
  • Команда под его руководством выиграла 20 трофеев, включая АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
  • Его статистика: 592 официальных матча во всех турнирах, 423 победы, 76 ничьих, 92 поражения.
  • Новым главным тренером «Сити» станет Энцо Мареска.

Еще по теме:
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
Фанаты «Манчестер Сити» обратились к Гвардиоле 1
Гвардиола сделал заявление о своем будущем в «Манчестер Сити»
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1779447270
Он по ходу Джентельмены пересмотрел))
Ответить
Urtíсa
1779459174
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Главные новости
Бышовец сказал, у кого больше шансов в суперфинале Кубка – у «Спартака» или «Краснодара»
13:55
Определился соперник «Баварии» в Суперкубке Германии
13:41
Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба
13:19
«Зенит» собрался продать легионера
13:02
3
Трушечкин – о назначении Шварца в «Динамо»: «Этикетка решает, маде ин не здеся»
12:50
3
Гвардиола сказал, возглавит ли он сборную Англии
12:41
1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
12:29
2
Переход Батракова в «ПСЖ» назвали счастьем для всех
12:18
5
ФотоКарседо признали лучшим тренером Кубка России
11:27
14
Радимов – о суперфинале Кубка: «Краснодару» придется терпеть»
10:58
10
Все новости
Все новости
Гвардиола сказал, возглавит ли он сборную Англии
12:41
1
Гвардиола объяснил уход из «Манчестер Сити»
12:07
Симеоне определил лучшего тренера в мире
Вчера, 17:58
Назван игрок сезона АПЛ – он не из «Арсенала»
Вчера, 14:01
Гвардиола жалеет только об одном решении в «Манчестер Сити»
Вчера, 10:57
«Наберу Бэйлу, Модричу, Чорлуке – поедем спасать ситуацию»: Павлюченко – о «Тоттенхэме»
Вчера, 10:41
Гвардиола рассказал, чем займется после ухода из «Манчестер Сити»
Вчера, 10:11
1
Раскрыта новая работа Гвардиолы
22 мая
5
«Манчестер Сити» увековечит имя Гвардиолы
22 мая
Смолов раскрыл «мудака», виновного в срыве его трансфера в «Манчестер Юнайтед»
22 мая
19
Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»
22 мая
«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»
22 мая
2
Реакция Генича на первое за 22 года чемпионство «Арсенала»
22 мая
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
22 мая
4
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
22 мая
1
Мама Магуайра отреагировала на непопадание игрока «МЮ» на ЧМ-2026
22 мая
3
«Манчестер Юнайтед» намерен купить двух полузащитников – они стоят 120 миллионов
22 мая
Стало известно, как Артета узнал о чемпионстве «Арсенала»
21 мая
3
В «Лидсе» прокомментировали новость об интересе к Кисляку
21 мая
1
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
21 мая
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
21 мая
2
Холанд отреагировал на чемпионство «Арсенала»
21 мая
Клуб АПЛ интересуется Кисляком
20 мая
7
Раскрыт первый трансфер «Челси» после назначения Хаби Алонсо
20 мая
Канчельскис высказался о чемпионстве «Арсенала»
20 мая
Реакция Аршавина на чемпионство «Арсенала»
20 мая
Сeмин прокомментировал чемпионство «Арсенала» в АПЛ
20 мая
Футболисты «Арсенала» гуляли до 5 утра после чемпионства
20 мая
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 