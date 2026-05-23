Симеоне определил лучшего тренера в мире

Сегодня, 17:58

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико», назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира после его объявления об уходе из «Манчестер Сити».

Аргентинский тренер признался, что узнал себя в объяснениях Гвардиолы на прощальной пресс-конференции – особенно в словах об усталости от бесконечного давления.

«Читал немного о Гвардиоле, его объяснение на пресс-конференции. Я не выиграл столько трофеев, сколько он, но если поменять имя – всe совпадало, весь его рассказ, я чувствовал себя очень узнаваемо. Он очень хорошо это объяснил.

Необходимость каждые три дня быть на виду, соревноваться, разговаривать с футболистами, управление группой, всe, что порождает этот шар, который не останавливается и запускается снова через два дня после последнего матча», – сказал Симеоне.

Главный тренер «Атлетико» также высоко оценил достижения каталонца за годы в профессии.

«Невероятная работа, как и он сам. Наверняка лучший тренер в мире на данный момент. За его способность изобретать себя заново, за его способность побеждать – а всe дело в победах. Да, у него команда со всеми хорошими игроками, но нужно побеждать, а это непросто. И он побеждает. Он повторял, и повторял, и начинал заново.

Это говорит о его величии в своeм деле. Желаю ему всего наилучшего в жизни, не думаю, что он долго будет без дела. Уверен, два года пролетят быстро, и он вернeтся, потому что он человек футбола», – добавил Симеоне.

  • За 10 лет во главе команды Гвардиола завоевал 20 трофеев.
  • Его, вероятнее всего, заменит Энцо Мареска.
  • Итальянец ранее входил в штаб Пепа в «Сити».

Источник: Mundo Deportivo
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Симеоне Диего
