У Гвардиолы появился вариант в Азии

Вчера, 23:57
1

Агент Хосепа Гвардиолы Хосеп Мария Оробит подтвердил контакты с «Аль-Насром» и Федерацией футбола Саудовской Аравии.

Представители саудовского клуба выходили на связь после объявления об уходе 55-летнего специалиста из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

«Около 15 дней назад также был контакт с Федерацией футбола Саудовской Аравии, но в ближайшее время дальнейших контактов не будет. На данный момент ни у кого из них нет больших шансов подписать Гвардиолу», – сказал Оробит.

  • Ранее «Манчестер Сити» объявил, что каталонец покинет пост главного тренера после 10 лет в клубе.
  • Гвардиола продолжит карьеру в структуре City Football Group в должности глобального амбассадора холдинга.
  • Пепа во главе «Сити» заменит, скорее всего, итальянец Энцо Мареска.

Источник: Goal
DeStar
1779485318
почему его отправляют в дерби какие-то, или гварди уже на таком уровне что на повышение просто некуда идти, а в клуб по проще не хочется? барса- бавария- сити. Можно было бы в псж, но там явно эмери довольны. ну еще можно в какой проект типа Юве - чего нет? в италию еще зайти гварди не помешало бы и попробовать выстроить что-то интересное
