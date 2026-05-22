У Гвардиолы появился вариант в Азии

Агент Хосепа Гвардиолы Хосеп Мария Оробит подтвердил контакты с «Аль-Насром» и Федерацией футбола Саудовской Аравии.
Представители саудовского клуба выходили на связь после объявления об уходе 55-летнего специалиста из «Манчестер Сити» по окончании сезона.
«Около 15 дней назад также был контакт с Федерацией футбола Саудовской Аравии, но в ближайшее время дальнейших контактов не будет. На данный момент ни у кого из них нет больших шансов подписать Гвардиолу», – сказал Оробит.
- Ранее «Манчестер Сити» объявил, что каталонец покинет пост главного тренера после 10 лет в клубе.
- Гвардиола продолжит карьеру в структуре City Football Group в должности глобального амбассадора холдинга.
- Пепа во главе «Сити» заменит, скорее всего, итальянец Энцо Мареска.
