У Гвардиолы появился вариант в Азии

Агент Хосепа Гвардиолы Хосеп Мария Оробит подтвердил контакты с «Аль-Насром» и Федерацией футбола Саудовской Аравии.

Представители саудовского клуба выходили на связь после объявления об уходе 55-летнего специалиста из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

«Около 15 дней назад также был контакт с Федерацией футбола Саудовской Аравии, но в ближайшее время дальнейших контактов не будет. На данный момент ни у кого из них нет больших шансов подписать Гвардиолу», – сказал Оробит.