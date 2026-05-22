Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили

Вчера, 22:44

«Панатинаикос» объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера.

66-летний испанский специалист возглавил греческий клуб в октябре 2025 года.

«Спасибо за всe, Мистер. Желаем вам всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении «Панатинаикоса», опубликованном в соцсети Х.

  • По итогам сезона команда финишировала четвертой в чемпионате Греции, набрав 52 очка. Отставание от чемпиона – АЕКа – составило 20 баллов.
  • Известность Бенитес получил по работе с «Валенсией», которую дважды приводил к чемпионству в Испании и к победе в Кубке УЕФА.
  • С 2004 по 2010 год он возглавлял «Ливерпуль», выиграв с ним Лигу чемпионов в сезоне-2004/05. Также в карьере испанца были «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл» и «Эвертон».

Еще по теме:
Слот установил антирекорд среди тренеров «Ливерпуля»
«Панатинаикос» назначил экс-тренера «Реала», выигравшего ЛЧ
Бенитес нашел новую команду после отказа «Спартака» 1
Источник: «Бомбардир»
Греция. Суперлига Испания. Примера Панатинаикос Бенитес Рафаэль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шварц – вновь в РПЛ, Сафонова ждут в Азии, трансфер «Зенита», отставки Пепа, Арбелоа и другие новости
01:11
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026
00:31
5
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
Вчера, 23:49
2
Раскрыта новая работа Гвардиолы
Вчера, 23:42
1
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Все новости
Все новости
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Бывший тренер «Локомотива» и ЦСКА привел клуб к чемпионству в Греции
10 мая
3
ПАОК может бесплатно отпустить Чалова: «Он точно не останется»
17 апреля
1
ПАОК не против избавиться от Чалова
16 апреля
5
Российский игрок близок к продлению контракта с греческим клубом
15 апреля
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Булыкин объяснил, почему Чалов не заиграл в ПАОКе
5 февраля
2
Милонов – о Чалове: «Предатели никому не нужны»
4 февраля
24
ПАОК и «Кайсериспор» завершили сделку по Чалову
4 февраля
Мостовой высказался об уходе Чалова из ПАОКа
4 февраля
2
ВидеоС погибшими фанатами ПАОКа простились на легендарной «Тумбе»
30 января
«Зачехленному» Чалову дали совет, что делать дальше
25 января
6
Луческу «зачехлил» Чалова в ПАОКе
23 января
2
В ПАОКе ответили на вопрос о предложениях по Чалову
18 января
В ПАОКе прокомментировали новость о переговорах с ЦСКА по Чалову
2025.12.19 14:48
2
ПАОК принял окончательное решение по Чалову
2025.12.17 18:27
5
Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился»
2025.12.16 23:23
4
Чалов открестился от слов агента о будущем в ПАОКе
2025.12.16 20:55
2
Агент Чалова откровенно высказался о будущем форварда в ПАОКе
2025.12.15 20:44
8
ПАОК хочет избавиться от Чалова: известна причина
2025.12.15 18:36
10
ФотоРоссиянин стал игроком месяца в европейском чемпионате
2025.12.10 19:03
6
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Реакция ПАОКа на интерес ЦСКА к Чалову
2025.11.13 16:55
2
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
2025.11.06 12:32
Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова
2025.11.06 11:11
5
Отец Оздоева объяснил всплеск результативности Магомеда
2025.11.03 18:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 