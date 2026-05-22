Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили

«Панатинаикос» объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера.
66-летний испанский специалист возглавил греческий клуб в октябре 2025 года.
«Спасибо за всe, Мистер. Желаем вам всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении «Панатинаикоса», опубликованном в соцсети Х.
- По итогам сезона команда финишировала четвертой в чемпионате Греции, набрав 52 очка. Отставание от чемпиона – АЕКа – составило 20 баллов.
- Известность Бенитес получил по работе с «Валенсией», которую дважды приводил к чемпионству в Испании и к победе в Кубке УЕФА.
- С 2004 по 2010 год он возглавлял «Ливерпуль», выиграв с ним Лигу чемпионов в сезоне-2004/05. Также в карьере испанца были «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл» и «Эвертон».
Источник: «Бомбардир»