Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили

«Панатинаикос» объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера.

66-летний испанский специалист возглавил греческий клуб в октябре 2025 года.

«Спасибо за всe, Мистер. Желаем вам всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении «Панатинаикоса», опубликованном в соцсети Х.