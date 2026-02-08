В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин

Греческий «Волос» заинтересован в российском вратаре Иване Коновалове.
«Вратарю, который сейчас является свободным агентом, предлагают контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год. Сам игрок хотел бы вернуться в РПЛ, также он сейчас ведет переговоры с клубом из Казахстана», – написал источник.
- Последним клубом 31-летнего воспитанника «Спартака» было минское «Динамо».
- В РПЛ он выступал за «Рубин» и «Урал».
- В греческой Суперлиге выступают Магомед Оздоев (ПАОК), Юрий Лодыгин («Левадиакос»).
Источник: Metaratings