В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин

Греческий «Волос» заинтересован в российском вратаре Иване Коновалове.

«Вратарю, который сейчас является свободным агентом, предлагают контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год. Сам игрок хотел бы вернуться в РПЛ, также он сейчас ведет переговоры с клубом из Казахстана», – написал источник.