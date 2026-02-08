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В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин

8 февраля, 16:03

Греческий «Волос» заинтересован в российском вратаре Иване Коновалове.

«Вратарю, который сейчас является свободным агентом, предлагают контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год. Сам игрок хотел бы вернуться в РПЛ, также он сейчас ведет переговоры с клубом из Казахстана», – написал источник.

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Источник: Metaratings
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Динамо Мн Волос Коновалов Иван
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