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Греция. Суперлига
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Волос
Юрий Лодыгин
€ 250 тыс
Юрий Лодыгин
Волос
26 мая 1990 (36), Владимир
#12 | Вратарь
187 см | 82 кг
Россия | Греция
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Фото
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Чалов забил Лодыгину в Кубке Греции
2025.09.17 18:38
Фото
Лодыгин подписал контракт с новым клубом
2025.08.12 14:14
1
Фото
Российский игрок покинул греческий клуб
2025.08.10 15:01
1
Российский вратарь может уйти из иностранного клуба, который возглавляет экс-тренер «Спартака»
2025.07.21 09:30
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.21 08:46
Клуб Чалова и Оздоева не попал в Лигу чемпионов
2025.05.13 13:39
4
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Клубы четырех российских игроков вылетели из Кубка Греции, Лодыгин помог «Панатинаикосу» выйти в 1/4 финала
2025.01.10 09:47
1
Реакция Лодыгина на смерть одноклубника
2024.10.12 00:24
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
2024.09.06 09:00
2
Лодыгин объяснил, почему отклонил предложение «Спартака»
2024.06.01 12:59
11
Два вратаря отказали «Спартаку»
2024.06.01 12:24
9
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
2024.05.25 23:16
Лодыгин сравнил Карпина, Слуцкого и Капелло
2024.03.19 16:16
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
2024.03.19 08:28
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
2024.03.18 14:14
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
2024.03.18 10:25
1
Лодыгин назвал главное воспоминание, связанное со сборной России
2024.03.17 19:41
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
2024.03.17 17:55
Лодыгин сравнил сборную России со школой
2024.03.17 13:51
Лодыгин прокомментировал вызов в сборную России впервые за восемь лет
2024.03.17 12:32
Кафанов подробно объяснил вызов Лодыгина в сборную России
2024.03.16 09:44
Лодыгин прокомментировал свое возвращение в сборную России
2024.03.16 08:25
В сборную России вызвали еще одного вратаря из европейского чемпионата
2024.03.12 19:49
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Лодыгин рассказал о звонке от тренера вратарей сборной России
2024.03.08 10:25
Лодыгин высказался о возможном возвращении в сборную России
2024.03.08 09:17
Лодыгин в марте может вернуться в сборную России спустя восемь лет
2024.02.24 13:55
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