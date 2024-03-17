Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Лодыгин сравнил сборную России со школой

    Вратарь сборной России Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от возвращения в команду. Его не было восемь лет.

    «Быть самым опытным в команде очень непривычно. Так же себя чувствовал в восьмом классе, когда улетел из Греции в Россию. В Греции не пропускали четвeртый класс, поэтому в восьмом я был самым старшим. Я сейчас как будто в школе, но это чисто метафора», – сказал Лодыгин.

    • 21 марта Россия примет Сербию, 25 марта – Парагвай.
    • У Лодыгина 11 матчей за сборную.
    • В сезоне Суперлиги у Юрия 11 матчей, 5 пропущенных голов.

    Новости по теме
    Лодыгин прокомментировал вызов в сборную России впервые за восемь лет
    Кафанов подробно объяснил вызов Лодыгина в сборную России
    Лодыгин прокомментировал свое возвращение в сборную России
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:51
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+