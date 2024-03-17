Лодыгин сравнил сборную России со школой

Вратарь сборной России Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от возвращения в команду. Его не было восемь лет.

«Быть самым опытным в команде очень непривычно. Так же себя чувствовал в восьмом классе, когда улетел из Греции в Россию. В Греции не пропускали четвeртый класс, поэтому в восьмом я был самым старшим. Я сейчас как будто в школе, но это чисто метафора», – сказал Лодыгин.