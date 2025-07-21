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  • Российский вратарь может уйти из иностранного клуба, который возглавляет экс-тренер «Спартака»

Российский вратарь может уйти из иностранного клуба, который возглавляет экс-тренер «Спартака»

Сегодня, 09:30

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно. Главный тренер команды Руй Витория не рассчитывает на голкипера в преддверии нового сезона.

  • В прошлом сезоне 35-летний Лодыгин провел за «Панатинаикос» 11 матчей, пропустил 10 голов, провел 3 игры на ноль.
  • Он внесен в заявку команды на матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Рейнджерс».
  • 55-летний Руй Витория был главным тренером «Спартака» в мае–декабре 2021 года.

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Источник: Legalbet
Греция. Суперлига Панатинаикос Лодыгин Юрий Витория Руй
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