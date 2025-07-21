Российский вратарь может уйти из иностранного клуба, который возглавляет экс-тренер «Спартака»

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно. Главный тренер команды Руй Витория не рассчитывает на голкипера в преддверии нового сезона.

В прошлом сезоне 35-летний Лодыгин провел за «Панатинаикос» 11 матчей, пропустил 10 голов, провел 3 игры на ноль.

Он внесен в заявку команды на матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Рейнджерс».

55-летний Руй Витория был главным тренером «Спартака» в мае–декабре 2021 года.