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4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 08:46

Четверо российских игроков заявлены различными клубами на матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. Самым известным из них является экс-футболист «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин.

Полный список россиян в 2-м раунде квалификации ЛЧ выглядит так:

  • Егор Сорокин («Кайрат», защитник). 29-летний Сорокин провел 2 матча в 1-м раунде отбора.
  • Егор Пруцев («Црвена Звезда», полузащитник). 22-летний Пруцев имеет двойное гражданство и заявлен на турнир по паспорту Сербии.
  • Алексей Площадный («Ноа», вратарь). 21-летний Площадный в 2 матчах 1-го раунда остался в запасе.
  • Юрий Лодыгин («Панатинаикос», вратарь). 35-летний Лодыгин выигрывал Кубок Греции со своим клубом в сезоне-2023/24.

Первые матчи пройдут 22-23 июля. Ответные поединки состоятся 29-30 июля.

«Кайрат» встретится с «КуПСом», «Црвена Звезда» – с «Линкольн Ред Импс», «Ноа» – с «Ференцварошем», «Панатинаикос» – с «Рейнджерс».

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Панатинаикос Црвена Звезда Кайрат Лодыгин Юрий Сорокин Егор Пруцев Егор
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