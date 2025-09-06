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Франция. Лига 2
Команды
Дюнкерк
Егор Пруцев
€ 1,50 млн
Егор Пруцев
Дюнкерк
23 декабря 2002 (23)
#11 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Фото
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Пруцев поедет играть в Германию или Францию
15 мая
1
Российский хавбек оформил «1+1» в матче чемпионата Сербии
20 апреля
1
Два российских легионера могут вернуться в РПЛ
17 апреля
1
У «Акрона» сорвался трансфер российского легионера
2025.09.06 20:27
1
Российский футболист «Црвены Звезды» близок к возвращению в РПЛ
2025.09.02 16:54
1
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.21 08:46
Российский игрок хочет уйти из «Црвены Звезды»
2025.07.14 16:15
2
Два клуба из топ-8 РПЛ пытались купить Пруцева-младшего
2025.06.27 16:38
Стала известна дальнейшая судьба Пруцева
2025.06.16 16:47
Российский игрок забил гол в финале Кубка Словении
2025.05.15 12:45
Российские игроки сделали 2+2 на двоих в матче чемпионата Словении
2025.05.05 09:41
Российский игрок забил 4-й гол за 8 матчей в чемпионате Словении
2025.04.22 13:04
Пруцев забил 3-й гол в сезоне в Словении
2025.03.18 09:27
1
Брат хавбека «Спартака» Пруцева оформил 2+2 в матче чемпионата Словении
2025.02.25 12:52
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
2024.09.24 08:09
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
2024.09.06 09:00
2
Все россияне, которые сыграют в лиговом этапе Лиги чемпионов
2024.08.29 00:30
3
Отец Пруцева не стал отрицать интерес «Ромы» к Егору
2023.09.10 18:38
1
Два европейских клуба следят за Егором Пруцевым
2023.09.09 13:35
Егор Пруцев ушел из «Црвены Звезды» в словенский клуб
2023.08.18 17:37
1
Фото
Пруцев выиграл Кубок Сербии
2023.05.26 19:56
Отец российского футболиста подтвердил интерес к сыну от «Удинезе» и «Базеля»
2023.05.16 20:25
1
Егор Пруцев задумался о получении гражданства Сербии
2023.05.16 18:47
Егор Пруцев задумался о возвращении в РПЛ
2023.04.15 10:15
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
2023.04.12 18:20
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Только один европейский клуб ни разу не проиграл в чемпионате в этом сезоне – там играет российский футболист
2023.04.08 14:13
Отец Пруцевых покинул «Текстильщик» по состоянию здоровья
2023.02.24 23:10
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