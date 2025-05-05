Российские игроки сделали 2+2 на двоих в матче чемпионата Словении

Полузащитник «Целе» Егор Пруцев оформил дубль в гостевом матче 33-го тура чемпионата Словении с «Приморьем» (5:0).

Россиянин забил второй и четвертый голы своей команды на 6-й и 45+1-й минутах соответственно.

Полузащитник «Целе» Никита Иосифов сделал в том же матче две голевые передачи.

Он ассистировал бразильцу Эдмилсону на 5-й минуте в эпизоде с первым голом и литовцу Артемию Тутышкину на 90+3-й, когда был забит последний мяч в игре.