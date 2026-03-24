Российский вингер забил 7-й гол в чемпионате Словении

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил гол в ворота «Приморья» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Словении.
Россиянин открыл счет в игре на 23-й минуте. Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте при счете 2:1 в пользу его команды. «Целе» одержал победу в матче со счетом 5:1.
Для Иосифова это 7-й гол в нынешнем чемпионате Словении при 6 ассистах.
Всего в это сезоне он провел за «Целе» 44 игры, забил 11 голов, сделал 10 ассистов.
- Срок контракта россиянина с клубом истекает 30 июня.
- «Целе» лидирует в чемпионате Словении с 56 очками после 26 матчей. Команда опережает «Марибор» на 9 очков.
Источник: «Бомбардир»