Российский вингер забил 7-й гол в чемпионате Словении

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил гол в ворота «Приморья» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Словении.

Россиянин открыл счет в игре на 23-й минуте. Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте при счете 2:1 в пользу его команды. «Целе» одержал победу в матче со счетом 5:1.

Для Иосифова это 7-й гол в нынешнем чемпионате Словении при 6 ассистах.

Всего в это сезоне он провел за «Целе» 44 игры, забил 11 голов, сделал 10 ассистов.