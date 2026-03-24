Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Российский вингер забил 7-й гол в чемпионате Словении

24 марта, 09:43

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил гол в ворота «Приморья» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Словении.

Россиянин открыл счет в игре на 23-й минуте. Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте при счете 2:1 в пользу его команды. «Целе» одержал победу в матче со счетом 5:1.

Для Иосифова это 7-й гол в нынешнем чемпионате Словении при 6 ассистах.

Всего в это сезоне он провел за «Целе» 44 игры, забил 11 голов, сделал 10 ассистов.

  • Срок контракта россиянина с клубом истекает 30 июня.
  • «Целе» лидирует в чемпионате Словении с 56 очками после 26 матчей. Команда опережает «Марибор» на 9 очков.

Источник: «Бомбардир»
Словения. Первая Лига Приморье Целе Иосифов Никита
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 