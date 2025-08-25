Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Российский игрок забил гол в 4-м матче подряд в чемпионате Словении

Российский игрок забил гол в 4-м матче подряд в чемпионате Словении

Сегодня, 11:05
1

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил гол на 70-й минуте гостевого матча 6-го тура чемпионата Словении с «Браво».

Мяч, забитый россиянином, стал последним в игре. «Целе» одержал победу со счетом 5:0. Иосифов в этой встрече вышел на замену на 55-й минуте.

Ранее россиянин забил по одному голу в трех предыдущих матчах своей команды в чемпионате с «Алюминием» (3:2), «Мурой» (3:0) и «Олимпией» (5:0).

  • Иосифов сейчас делит 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира с 4 голами. «Целе» лидирует в чемпионате с 18 очками после 6 туров.
  • С учетом еврокубков россиянин провел в этом сезоне 13 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.

Еще по теме:
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций 2
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
Источник: «Бомбардир»
Словения. Первая Лига Целе Браво Иосифов Никита
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
темирхан
1756109921
КАКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ! КАК-БУДТО Лигу Европы выиграл! НЕ ПИАРЬТЕ ЭТОТ ОТСТОЙ!
Ответить
«Зенит» объявил об уходе Ренана в бразильский клуб
18:26
«Спартак» отказал «Интернасьоналу» в обмене защитниками
18:09
4
Ташуев призвал клуб РПЛ уволить тренера: «Как будто небожитель какой-то!»
17:59
1
Алвес из ЦСКА ответил, что сложнее – выиграть РПЛ или выучить русский язык
17:28
2
«Спартак» хочет купить футболиста «Ромы»
16:47
8
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
16:32
1
Карпин сказал, почему Миранчук не заиграл в «Сьоне»
15:45
1
Стало известно, почему «Спартак» не отпустил Пруцева в «Локомотив»
15:30
9
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
14:56
1
В «Сосьедаде» объяснили неучастие Захаряна в матче с «Эспаньолом»
14:38
2
Российский игрок забил гол в 4-м матче подряд в чемпионате Словении
11:05
1
Российский игрок забил гол в финале Кубка Словении
15 мая
Российские игроки сделали 2+2 на двоих в матче чемпионата Словении
5 мая
Российский игрок забил 4-й гол за 8 матчей в чемпионате Словении
22 апреля
Пруцев забил 3-й гол в сезоне в Словении
18 марта
1
Брат хавбека «Спартака» Пруцева оформил 2+2 в матче чемпионата Словении
25 февраля
Словенский клуб арендовал игрока «Спартака»
2024.09.12 18:14
3
ФотоРоссийский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
2024.08.11 17:00
8
