Российский игрок забил гол в 4-м матче подряд в чемпионате Словении

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил гол на 70-й минуте гостевого матча 6-го тура чемпионата Словении с «Браво».
Мяч, забитый россиянином, стал последним в игре. «Целе» одержал победу со счетом 5:0. Иосифов в этой встрече вышел на замену на 55-й минуте.
Ранее россиянин забил по одному голу в трех предыдущих матчах своей команды в чемпионате с «Алюминием» (3:2), «Мурой» (3:0) и «Олимпией» (5:0).
- Иосифов сейчас делит 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира с 4 голами. «Целе» лидирует в чемпионате с 18 очками после 6 туров.
- С учетом еврокубков россиянин провел в этом сезоне 13 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
Источник: «Бомбардир»