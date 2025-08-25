Российский игрок забил гол в 4-м матче подряд в чемпионате Словении

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил гол на 70-й минуте гостевого матча 6-го тура чемпионата Словении с «Браво».

Мяч, забитый россиянином, стал последним в игре. «Целе» одержал победу со счетом 5:0. Иосифов в этой встрече вышел на замену на 55-й минуте.

Ранее россиянин забил по одному голу в трех предыдущих матчах своей команды в чемпионате с «Алюминием» (3:2), «Мурой» (3:0) и «Олимпией» (5:0).