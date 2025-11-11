В клубе Серии A высказались о возможности подписать россиянина

Технический директор «Болоньи» Джованни Сартори прокомментировал информацию о возможном подписании вингера «Целе» Никиты Иосифова.
Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в услугах россиянина. За футболистом также следят «Кремонезе» и «Спартак».
«Интерес к Иосифову? Нет, это неправда», – сказал Сартори.
- 24-летний Иосифов в этом сезоне провел за «Целе» 26 матчей, забил 8 голов, сделал 7 ассистов.
- Срок его контракта со словенским клубом рассчитан до середины 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 800 тысяч евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»