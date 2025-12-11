Введите ваш ник на сайте
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»

Сегодня, 09:51
6

Агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

Ранее сообщалось, что хавбек красно-зеленых отказался от продления контракта с клубом и намерен перейти в ЦСКА.

«Пытался нагреть свой клуб на деньги, но не вышло. Есть источник, миллион процентов даю, что Баринов будет в ЦСКА летом», – сказал Селюк.

  • Срок контракта игрока с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Не исключено, что игрока выкупят уже зимой.
  • 29-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Селюк Дмитрий
andr45
1765437221
Уж в том, как нагреть кого-либо на деньги Селюк толк знает) Например, в 1991 г. Селюк помог Желудкову перейти из «Зенита» в израильский клуб «Маккаби» из Нетании, обещая зарплату более 100 тысяч долларов в год. Сам Желудков говорил, что он получал 2 000 долларов в месяц. В Выборге Дмитрий Селюк пытался дать взятку сотруднику пограничного контрольно-ветеринарного пункта за освобождение арестованного контейнера с тонной колумбийского кокаина[. После неудачи пытался вылететь во Франкфурт, но был задержан. Провел полгода в «Крестах». Одно слово - ЕКСПЕРТ))
Ответить
aldo conte
1765438471
What is for russian "нагреть"? Захотел достойной оплаты за свою работу, работодатель оказал, но есть другие, которые согласны.
Ответить
Cleaner
1765438912
Профессия Селюка НАГРЕВАТЬ ВСЕХ ОКРУЖАЮЩИХ на деньги!!!...(((((((((((
Ответить
рылы
1765440063
тут, как бы, 2 вещи. 1) у нас вводят лимит. баринов с агентом требуют увеличить зарплату, раз такое дело. 2) он стареет - локо логично предлагает новый долгосрочный контракт, но уже на пониженных условиях. и тут вдруг кони, которые готовы выписать ему последний в жизни крупный контракт, агентские, подъёмные и т.д. бред какой-то. кстати, те самые кони, которые громче всех ржали, что "старше 25 лет игроков не покупаем!"
Ответить
bset
1765441715
Ну так не выставляйте такие зарплаты в команде. А, тогда никто не поедет? Ну значит Баринов просто попросил рыночных условий
Ответить
  • Читайте нас: 