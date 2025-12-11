Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»

Агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

Ранее сообщалось, что хавбек красно-зеленых отказался от продления контракта с клубом и намерен перейти в ЦСКА.

«Пытался нагреть свой клуб на деньги, но не вышло. Есть источник, миллион процентов даю, что Баринов будет в ЦСКА летом», – сказал Селюк.