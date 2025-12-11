Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»

Агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
Ранее сообщалось, что хавбек красно-зеленых отказался от продления контракта с клубом и намерен перейти в ЦСКА.
«Пытался нагреть свой клуб на деньги, но не вышло. Есть источник, миллион процентов даю, что Баринов будет в ЦСКА летом», – сказал Селюк.
- Срок контракта игрока с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Не исключено, что игрока выкупят уже зимой.
- 29-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
Источник: «Советский спорт»