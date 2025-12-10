Соснин объяснил феномен Дзюбы

Бывший динамовец Антон Соснин объяснил футбольный феномен нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Артем – опытный футболист. Он грамотно использует свои сильные стороны, постоянно хочет выигрывать, уверен в своих силах и психологически расслаблен на футбольном поле – все это помогает ему продолжать играть на хорошем уровне и забивать», – сказал Соснин.