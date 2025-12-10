Введите ваш ник на сайте
Соснин объяснил феномен Дзюбы

Вчера, 23:39

Бывший динамовец Антон Соснин объяснил футбольный феномен нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Артем – опытный футболист. Он грамотно использует свои сильные стороны, постоянно хочет выигрывать, уверен в своих силах и психологически расслаблен на футбольном поле – все это помогает ему продолжать играть на хорошем уровне и забивать», – сказал Соснин.

  • 37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории страны.
  • У Артема контракт до лета.
  • В сезоне-2025/26 на счету Дзюбы 16 матчей, 5 голов и 4 ассиста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Соснин Антон
