Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что им интересовался «Лацио».
– Были разговоры про «Лацио».
– Да, это был единственный вариант из Европы. Кажется, они предложили за меня маленькие деньги – около 8-10 миллионов. Продавать не захотели, и разговор был мимолeтным.
Да и в России я чувствовал себя хорошо – зачем уезжать? Футбол везде примерно одинаковый. Я не задумывался об уходе, это был мой второй сезон – 2009 год.
- Игровая карьера Глушакова на взрослом уровне продлилась с 2005 по 2025 годы.
- В 2013–2019 годах он играл за «Спартак», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России.
- Глушаков – воспитанник «Локомотива».
Источник: «РБ Спорт»