Глушаков раскрыл европейский клуб, который предлагал за него 10 миллионов

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что им интересовался «Лацио».

– Были разговоры про «Лацио».

– Да, это был единственный вариант из Европы. Кажется, они предложили за меня маленькие деньги – около 8-10 миллионов. Продавать не захотели, и разговор был мимолeтным.

Да и в России я чувствовал себя хорошо – зачем уезжать? Футбол везде примерно одинаковый. Я не задумывался об уходе, это был мой второй сезон – 2009 год.