Черданцев объяснил успехи «Балтики»: «Их гоняли, как десантников»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о выступлениях «Балтики» в первой части сезона РПЛ.

– «Балтика» – главное открытие первой части сезона?

– Безусловно. Мы с Андреем Викторовичем [Талалаевым] знакомы очень давно. Знаю его целеустремленность, желание быть в топе тренеров не только на бумаге, но и на деле. Знаю, с каким энтузиазмом он ехал в Калининград.

Конечно, Андрей Викторович – лучший тренер этой части сезона. С достаточно скромным подбором игроков занимать такое высокое место, иметь такую оборону, не пропускать голы и играть в футбол, создавать моменты и забивать – всe это говорит о том, что подготовка к сезону была спланирована великолепно. Их гоняли, как десантников, это всe дало плоды.

Команда‑открытие, мало кто ждал, что они всю эту часть сезона пройдут так.

– Ждать ли спада весной?

– Это гадание на кофейной гуще. Талалаев очень опытный тренер, он не вчера в футболе. Он действительно человек вовлеченный, современный тренер. Опыт прохождения зимних сборов у него большой, они спланируют подготовку таким образом, чтобы все сильные качества из этой части сезона перенести в весну.

Другой вопрос, удастся ли сохранить состав. Спрос на всех футболистов основного состава «Балтики» вырос. От хорошего предложения ни один клуб не откажется. Футбол – это бизнес. Если им удастся сохранить состав, то не вижу причин, почему они должны просесть.