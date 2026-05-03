В «Зените» ответили на вопрос, почему в Петербурге так часто расчленяют людей

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич ответил на пару вопросов о Петербурге.
– Читали ли когда-нибудь Достоевского и насколько получилось проникнуться Питером?
– Читал много лет назад одну книгу.
– Какую?
– Не знаю, уже забыл.
– Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей?
– Нет, не понимаю.
- «Зенит» купил Дркушича у «Сочи» летом 2024 года за 4 миллиона евро.
- Второе полугодие 2024 года Ваня провел в аренде в «Црвене Звезде».
- Контракт 26-летнего Дркушича с «Зенитом» действует до лета 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»