Комичная статистика Гонду за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду провел за команду в РПЛ девять матчей и ударил в створ три раза.
Столько же ударов в створ было у защитника «Зенита» Игоря Дивеева накануне в матче против ЦСКА (3:1).
- После зимнего обмена у защитника Дивеева теперь «1+1» в 10 матчах за «Зенит» в весенней части чемпионата, а у форварда Гонду – «1+0» в 9 матчах за армейцев.
- У ЦСКА 0 побед в 5 последних турах РПЛ: в этих матчах команда Челестини набрала 3 очка из 15, меньше только у «Динамо Мх».
- «Зенит» зимой доплатил за Дивеева в рамках обмена 2 миллиона евро.
