Черданцев указал на проблемы «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев дал оценку работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

– Нравится ли, как работает Карседо? На что сейчас претендует «Спартак»?

– Команда претендует на Кубок. С ЦСКА на своем поле «Спартак» фаворит. Правда, до матча целый месяц, но если бы играли прямо сейчас, то у красно‑белых были бы очень большие шансы. А как будут выглядеть команды через месяц – большой вопрос.

Есть все перспективы на победу в Кубке. Если «Краснодар» выйдет в финал, то команда уже будет заканчивать сезон на ободах. Если выйдет «Динамо», это другой коленкор, потому что они будут готовиться к финалу и больше ничего не делать. Забегать вперед в этом отношении я бы не стал. Но перспектива выиграть Кубок у «Спартака» очень хорошая.

Что касается Карседо, то виден определенный вектор. Видно, что команда хочет делать на поле, есть важные перестановки, в частности – перемещение Литвинова в центр поля, где он неплохо взаимодействует с Умяровым. Плюс, значительно выше поднялся Барко.

Но есть и проблемы, которые клуб сам прекрасно видит. Оказалось, что самый дорогой игрок команды Жедсон Фернандеш вообще без позиции. То есть матч с «Зенитом» он заканчивал чуть ли не правым защитником. Ясно, что его брали для других задач и целей.

Вопрос, что с этим дорогим активом делать. На свои миллионы он не играет, его брали чтобы забивать голы и отдавать передачи. С этой задачей он пока что не справляется. Видно, что новый тренер предпочитает Барко в роли плеймейкера и правильно делает. Жедсон в качестве четвертого в середине поля получается лишний.

Бросается в глаза и отсутствие нападающего. То выход на поле без номинальных форвардов, уже не первый раз, то в центр нападения выходит Мартинс. Карседо этим сигнализирует, что нужен профессиональный центральный форвард.

Я думаю, это та задача, которую «Спартак» будет решать в летнее трансферное окно. Если решить эти вопросы, то у «Спартака» вырисовывается очень перспективная команда на следующий сезон.