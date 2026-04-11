Черданцев указал на проблемы «Спартака»

11 апреля, 10:21
18

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев дал оценку работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

– Нравится ли, как работает Карседо? На что сейчас претендует «Спартак»?

– Команда претендует на Кубок. С ЦСКА на своем поле «Спартак» фаворит. Правда, до матча целый месяц, но если бы играли прямо сейчас, то у красно‑белых были бы очень большие шансы. А как будут выглядеть команды через месяц – большой вопрос.

Есть все перспективы на победу в Кубке. Если «Краснодар» выйдет в финал, то команда уже будет заканчивать сезон на ободах. Если выйдет «Динамо», это другой коленкор, потому что они будут готовиться к финалу и больше ничего не делать. Забегать вперед в этом отношении я бы не стал. Но перспектива выиграть Кубок у «Спартака» очень хорошая.

Что касается Карседо, то виден определенный вектор. Видно, что команда хочет делать на поле, есть важные перестановки, в частности – перемещение Литвинова в центр поля, где он неплохо взаимодействует с Умяровым. Плюс, значительно выше поднялся Барко.

Но есть и проблемы, которые клуб сам прекрасно видит. Оказалось, что самый дорогой игрок команды Жедсон Фернандеш вообще без позиции. То есть матч с «Зенитом» он заканчивал чуть ли не правым защитником. Ясно, что его брали для других задач и целей.

Вопрос, что с этим дорогим активом делать. На свои миллионы он не играет, его брали чтобы забивать голы и отдавать передачи. С этой задачей он пока что не справляется. Видно, что новый тренер предпочитает Барко в роли плеймейкера и правильно делает. Жедсон в качестве четвертого в середине поля получается лишний.

Бросается в глаза и отсутствие нападающего. То выход на поле без номинальных форвардов, уже не первый раз, то в центр нападения выходит Мартинс. Карседо этим сигнализирует, что нужен профессиональный центральный форвард.

Я думаю, это та задача, которую «Спартак» будет решать в летнее трансферное окно. Если решить эти вопросы, то у «Спартака» вырисовывается очень перспективная команда на следующий сезон.

  • «Спартак» назначил Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем команда выиграла 6 из 8 матчей при 2 поражениях.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Черданцев Георгий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1775894424
Мне нравится, что Ипотека размышляет об этом на фоне матчей с зенитом, где в полтора раза более дорогой игрок уже полтора сезона играет, как мертвое полено, и который кроме того, чтобы убрать мяч в левую сторону и пасовать поперек особо ничего не делает.
Ответить
Foxitkuban
1775895257
Руководство - главная проблема Спартака.
Ответить
zigbert
1775895525
Указывать он может. Спартак для Черданцева как бельмо на глазу.
Ответить
NewLife
1775896027
Цепная моська из своей будки решила высказаться о проблемах слона.
Ответить
САДЫЧОК
1775896636
Чердак либо слепо отрабатывает чьи-то указания, либо просто профан в футболе. Спартаку конечно нужен а ля Кордоба и типа Бориско и нужен в пару с Литвиновым опорник. Умяров не тянет и конечно убрать Зобнина.
Ответить
Spartak_forv@
1775899233
Кто бы сигнализировал что Черданцеву пора валить с тв и из экспердов
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1775899806
Когда уже этот Зинкин холоп уймётся
Ответить
Иван Петров 1986
1775900725
Ты лучше с блохастыми разбирайся. Но есть одно но - их критиковать нельзя, а то от кормушки отлучат.
Ответить
Дубина
1775900920
Не лезь к нам! Иди блохам питарским дальше лижи))
Ответить
anatolich72
1775904475
Питерская профурсетка, всем готов лизнуть
Ответить
