Радимов поговорил с Карседо: «Меня не удивляют хорошие результаты спартаковцев»

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился впечатлениями от личного общения с главным тренером «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо.

«Карседо в свое время тренировал «Сарагосу», а я там играл, так что у нас остались общие знакомые и друзья.

Недавно нам с Карседо довелось пообщаться, и он четко рассказал мне, над чем сейчас работает в «Спартаке», как выстраивает состав и так далее.

Он говорил так последовательно и адекватно, что меня вовсе не удивляют хорошие результаты спартаковцев.

Думаю, в будущем команда Карседо еще прибавит. Сейчас у них есть эйфория после победы над «Зенитом» в Кубке России. На этом позитивном настрое красно‑белые будут фаворитами матча против «Ростова», – сказал Радимов.