  • Радимов поговорил с Карседо: «Меня не удивляют хорошие результаты спартаковцев»

Радимов поговорил с Карседо: «Меня не удивляют хорошие результаты спартаковцев»

11 апреля, 09:01
3

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился впечатлениями от личного общения с главным тренером «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо.

«Карседо в свое время тренировал «Сарагосу», а я там играл, так что у нас остались общие знакомые и друзья.

Недавно нам с Карседо довелось пообщаться, и он четко рассказал мне, над чем сейчас работает в «Спартаке», как выстраивает состав и так далее.

Он говорил так последовательно и адекватно, что меня вовсе не удивляют хорошие результаты спартаковцев.

Думаю, в будущем команда Карседо еще прибавит. Сейчас у них есть эйфория после победы над «Зенитом» в Кубке России. На этом позитивном настрое красно‑белые будут фаворитами матча против «Ростова», – сказал Радимов.

  • «Спартак» назначил Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем команда выиграла 6 из 8 матчей при 2 поражениях.

Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Карседо Хуан Карлос
Комментарии (3)
БеZуМныЙ
1775888154
Хорошие результаты Спартака это результат судейских ошибок в их пользу. )))
FWSPM
1775895900
после двух таких тяжелых побед ехать в ростов то еще удовольствие
andr45
1775902924
Восхваление это нужно Радимову, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое ненавистническое отношение к «Спартаку». У нас имеется теперь немало людей, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Радимовых, Корнеевых, Губерниевых и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господа. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня.
