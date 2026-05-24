  • Радимов – о суперфинале Кубка: «Краснодару» придется терпеть»

Радимов – о суперфинале Кубка: «Краснодару» придется терпеть»

24 мая, 10:58
10

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

«Не так давно эти команды играли матч чемпионата. В первом тайме было тотальное преимущество «Спартака», но он закончился 1:1. Во втором «Краснодар» внес изменения, был гол Жубала.

Я думаю, что «Спартак» сделал выводы, что у него будет подавляющее преимущество на трибунах – это все-таки «Лужники». «Спартак» с первых минут будет иметь преимущество, мне кажется, а «Краснодару» придется терпеть», – сказал Радимов.

  • Кубковый суперфинал пройдет сегодня и начнется в 18:00 мск.
  • «Спартак» в этом сезоне занял в РПЛ 4-е место, «Краснодар» – 2-е.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Радимов Владислав
Комментарии (10)
Semenycch
Semenycch
Кстати, финал кубка нужно проводить из года в год в разных городах, как это делают в Европе.
Semenycch
1779610870
Комментарий удален пользователем
ssmireggor
1779611128
Интерес
1779611897
Скорее всего,до минуты 10-15 "Спартак" будет доминировать,в бегании с мячом(преимущественно-поперёк поля),но если в этот время не забьёт пару мячей,то потихоньку инициатива перейдёт в бурёнкам, и они додавят.Ну и без скандала не обойдётся.Скорее всего,это последний матч Кордобы,поэтому он должен пуститься во все тяжкие и показать все свои разносторонние(футбольные и чисто человеческие)возможности. А "Спартак" умеет(или-может?) играть только в рваном ритме и подвержен сиюминутному настроению. При всех соображениях,60\40, в пользу более упитанных и крупных парнокопытных.
Romeo 123
1779616853
Только Краснодар Только победа
Литейный 4 (returned)
1779617764
Я думаю хряка м придется терпеть, отсчитывая сколько поместилось в авоську. Гыгыгы
Цугундeр
1779618584
Терпеть придётся только запах.)
