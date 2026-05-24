Радимов – о суперфинале Кубка: «Краснодару» придется терпеть»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар».
«Не так давно эти команды играли матч чемпионата. В первом тайме было тотальное преимущество «Спартака», но он закончился 1:1. Во втором «Краснодар» внес изменения, был гол Жубала.
Я думаю, что «Спартак» сделал выводы, что у него будет подавляющее преимущество на трибунах – это все-таки «Лужники». «Спартак» с первых минут будет иметь преимущество, мне кажется, а «Краснодару» придется терпеть», – сказал Радимов.
- Кубковый суперфинал пройдет сегодня и начнется в 18:00 мск.
- «Спартак» в этом сезоне занял в РПЛ 4-е место, «Краснодар» – 2-е.
