Радимов – о суперфинале Кубка: «Краснодару» придется терпеть»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

«Не так давно эти команды играли матч чемпионата. В первом тайме было тотальное преимущество «Спартака», но он закончился 1:1. Во втором «Краснодар» внес изменения, был гол Жубала.

Я думаю, что «Спартак» сделал выводы, что у него будет подавляющее преимущество на трибунах – это все-таки «Лужники». «Спартак» с первых минут будет иметь преимущество, мне кажется, а «Краснодару» придется терпеть», – сказал Радимов.