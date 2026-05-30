Артета высказался о поражении «Арсенала» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарии по итогам проигранного финала Лиги чемпионов.

Лондонцы уступили «ПСЖ» в серии пенальти со счетом 3:4.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

«Арсенал» сыграл в финале главного еврокубка впервые за 20 лет и снова потерпел поражение.

«Очень тяжело принять такой результат. Мы стабильно играли на протяжении всего турнира, вплоть до финала, и в итоге уступили по пенальти.

Что я сказал футболистам после матча? Что я горжусь ими. Тем, что мы сделали, учитывая то, через что нам пришлось пройти.

Горжусь тем, что руковожу этой группой игроков, тем, как они носят эту эмблему. Мы дошли до финала и упустили самое главное», – сказал Артета.