  • Артета высказался о поражении «Арсенала» в финале Лиги чемпионов

Артета высказался о поражении «Арсенала» в финале Лиги чемпионов

Вчера, 23:55
4

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарии по итогам проигранного финала Лиги чемпионов.

  • Лондонцы уступили «ПСЖ» в серии пенальти со счетом 3:4.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
  • «Арсенал» сыграл в финале главного еврокубка впервые за 20 лет и снова потерпел поражение.

«Очень тяжело принять такой результат. Мы стабильно играли на протяжении всего турнира, вплоть до финала, и в итоге уступили по пенальти.

Что я сказал футболистам после матча? Что я горжусь ими. Тем, что мы сделали, учитывая то, через что нам пришлось пройти.

Горжусь тем, что руковожу этой группой игроков, тем, как они носят эту эмблему. Мы дошли до финала и упустили самое главное», – сказал Артета.

Источник: Sky Sports
slobodwok
1780174610
Комментарий скрыт модератором
DeStar
1780177000
ну апл в кармане, думаю серьёзно скрасит их поражение все же. Есть и так чему радоваться за этот сезон
Hector вернулся
1780180166
Ну выход в финал тоже хорошее достижение. Не всем дано. АРТЕТА молодец!
Александр.Т.
1780202777
Надо Карпина отправит у нему на стажировку, чтобы научили Карпина как надо тренировать
