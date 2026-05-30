Канчельскис напутствовал Сафонова на финал ЛЧ

Сегодня, 12:58

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис дал напутствие вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову на финал Лиги чемпионов против «Арсенала».

«На мой взгляд, на примере финального матча между «Спартаком» и «Краснодаром» в Кубке России все в очередной раз убедились, что конкретно на одну игру может настроиться и победить абсолютно любая команда. Так что и в предстоящей встрече, по моему мнению, шансы обоих коллективов равны – 50 на 50.

Но лично я жду победы «ПСЖ», несмотря на то что «Арсенал» тоже достаточно силен в этом сезоне. И, конечно же, мне хочется Матвею Сафонову, который является единственным представителем России в финале, пожелать не пропустить и снова стать победителем Лиги чемпионов», – сказал Канчельскис.

  • Решающий матч Лиги чемпионов состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
  • За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
  • Матч начнется в 19:00 мск.

Источник: «РБ Спорт»
