Канчельскис напутствовал Сафонова на финал ЛЧ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис дал напутствие вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову на финал Лиги чемпионов против «Арсенала».
«На мой взгляд, на примере финального матча между «Спартаком» и «Краснодаром» в Кубке России все в очередной раз убедились, что конкретно на одну игру может настроиться и победить абсолютно любая команда. Так что и в предстоящей встрече, по моему мнению, шансы обоих коллективов равны – 50 на 50.
Но лично я жду победы «ПСЖ», несмотря на то что «Арсенал» тоже достаточно силен в этом сезоне. И, конечно же, мне хочется Матвею Сафонову, который является единственным представителем России в финале, пожелать не пропустить и снова стать победителем Лиги чемпионов», – сказал Канчельскис.
- Решающий матч Лиги чемпионов состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).
- За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.
- Матч начнется в 19:00 мск.
