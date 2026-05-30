«Арсенал» проиграл 75% еврокубковых финалов

«Арсенал» во второй раз в истории сыграл в финале Лиги чемпионов.

В обоих случаях лондонцы уступили: в 2006 году – «Барселоне», в 2026-м – «ПСЖ».

Суммарно «Арсенал» провел восемь еврокубковых финалов, потерпев в них шесть поражений.

«Канониры» побеждали в финале Кубка ярмарок 1970 года против «Андерлехта» (1:3, 3:0) и в финале Кубка кубков 1994 года против «Пармы» (1:0).

Проигрывал «Арсенал» по два раза в финалах ЛЧ (2006, 2026), Кубка УЕФА / Лиги Европы (2000, 2019) и Кубка кубков (1980, 1995).