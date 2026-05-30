«Арсенал» начал тянуть время на 46-й минуте финала ЛЧ

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». У гостей на шестой минуте забил Кай Хаверц.

На 46-й минуте «Арсенал» приступил к затяжке времени. Желтую карточку за задержку игры получил защитник лондонцев Кристиан Москера. Для него это первый финал Лиги чемпионов в карьере.