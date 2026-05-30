«Арсенал» начал тянуть время на 46-й минуте финала ЛЧ

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». У гостей на шестой минуте забил Кай Хаверц.
На 46-й минуте «Арсенал» приступил к затяжке времени. Желтую карточку за задержку игры получил защитник лондонцев Кристиан Москера. Для него это первый финал Лиги чемпионов в карьере.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Финальный матч проходит на «Пушкаш Арене» в Будапеште, главный арбитр – Даниэль Зиберт из Германии. Счет – 1:0 в пользу лондонского клуба.
- В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5). «Арсенал» на той же стадии выбил «Атлетико» с общим счетом 2:1.
Источник: «Бомбардир»