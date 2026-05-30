Семин: «Сафонов и Хвича представят РПЛ в финале Лиги чемпионов»

Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

78-летний тренер признался, что будет болеть за парижский клуб.

Решающий матч турнира состоится сегодня, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).

За парижан выступают двое бывших игроков РПЛ – грузинский вингер Хвича Кварацхелия и российский вратарь Матвей Сафонов.

Матч начнется в 19:00 мск.

«В том, что в финале Лиги чемпионов мы увидим футбол высочайшего уровня, я даже не сомневаюсь. Я жду победы «ПСЖ» из-за Хвичи и Матвея Сафонова – они играли в нашей лиге и будут представлять ее в финале. Да и команда в целом мне очень нравится», – сказал Семин.