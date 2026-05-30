Чемпион мира Отаменди нашел новый клуб

Николас Отаменди, центральный защитник сборной Аргентины, продолжит карьеру в «Ривер Плейте».

38-летний футболист поставил подпись под соглашением с аргентинским клубом до конца 2027 года. Об этом аргентинцы сообщили в соцсетях.

Отаменди присоединится к «Ривер Плейту» в июле – после завершения чемпионата мира, куда отправится вместе со сборной Аргентины. Действующие обладатели трофея попали в группу J, где встретятся с Алжиром, Австрией и Иорданией.