Умер главный тренер «Бока Хуниорс»

Пресс-служба «Бока Хуниорс» подтвердила смерть главного тренера команды Мигеля Анхеля Руссо.

Он умер в возрасте 69 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В сентябре тренера госпитализировали из‑за инфекционного заболевания мочевыводящих путей. В больнице его состояние резко ухудшилось.

В качестве футболиста Руссо провел всю карьеру в «Эстудиантесе», сыграв 418 матчей.

Будучи тренером, он работал в Аргентине, Испании, Мексике, Чили, Колумбии, Парагвае, Перу и Саудовской Аравии.