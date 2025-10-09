Введите ваш ник на сайте
Умер главный тренер «Бока Хуниорс»

Сегодня, 08:24

Пресс-служба «Бока Хуниорс» подтвердила смерть главного тренера команды Мигеля Анхеля Руссо.

Он умер в возрасте 69 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В сентябре тренера госпитализировали из‑за инфекционного заболевания мочевыводящих путей. В больнице его состояние резко ухудшилось.

  • В качестве футболиста Руссо провел всю карьеру в «Эстудиантесе», сыграв 418 матчей.
  • Будучи тренером, он работал в Аргентине, Испании, Мексике, Чили, Колумбии, Парагвае, Перу и Саудовской Аравии.

Еще по теме:
В Аргентине тренер напал на медика: неадекватная реакция на пропущенный гол
Источник: сайт «Бока Хуниорс»
Аргентина. Примера Росарио Сентраль Бока Хуниорс Руссо Мигель Анхель
