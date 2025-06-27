Юный Нуин скончался на операционном столе: подробности трагедии в аргентинском футболе

Полузащитник аргентинского «Атлетико Сан‑Тельмо» Камило Нуин, которому было 18 лет, умер во время операции. Футболист проходил медицинскую процедуру для лечения травмы крестообразной связки колена.

Пресс‑служба клуба подтвердила эту информацию. В заявлении «Атлетико Сан‑Тельмо» выражается глубокая скорбь в связи с кончиной Камило Эрнесто Нуина, игрока их молодeжной и резервных команд.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.