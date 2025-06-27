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  • Юный Нуин скончался на операционном столе: подробности трагедии в аргентинском футболе

Юный Нуин скончался на операционном столе: подробности трагедии в аргентинском футболе

Сегодня, 19:20

Полузащитник аргентинского «Атлетико Сан‑Тельмо» Камило Нуин, которому было 18 лет, умер во время операции. Футболист проходил медицинскую процедуру для лечения травмы крестообразной связки колена.

Пресс‑служба клуба подтвердила эту информацию. В заявлении «Атлетико Сан‑Тельмо» выражается глубокая скорбь в связи с кончиной Камило Эрнесто Нуина, игрока их молодeжной и резервных команд.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

  • Нуин выступал за команды системы «Сан‑Тельмо» с 2022 года.
  • До «Сан‑Тельмо» Нуин занимался в академиях «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».
  • Нуин умер в возрасте 18 лет.

Источник: официальный сайт «Атлетико Сан-Тельмо»
Аргентина. Примера
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