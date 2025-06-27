Юный Нуин скончался на операционном столе: подробности трагедии в аргентинском футболе

Полузащитник аргентинского «Атлетико Сан‑Тельмо» Камило Нуин, которому было 18 лет, умер во время операции. Футболист проходил медицинскую процедуру для лечения травмы крестообразной связки колена.
Пресс‑служба клуба подтвердила эту информацию. В заявлении «Атлетико Сан‑Тельмо» выражается глубокая скорбь в связи с кончиной Камило Эрнесто Нуина, игрока их молодeжной и резервных команд.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
- Нуин выступал за команды системы «Сан‑Тельмо» с 2022 года.
- До «Сан‑Тельмо» Нуин занимался в академиях «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».
- Нуин умер в возрасте 18 лет.
Источник: официальный сайт «Атлетико Сан-Тельмо»