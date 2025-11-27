В Аргентине заморозили строительство мавзолея Марадоны

Мавзолей Диего Марадоны в ближайшее время в Аргентине не появится. Строительство заморожено, соглашение с подрядчиком разорвано.

В качестве причины называют то, что выбранная локация не подходит для сооружения. При этом продолжают собираться средства на строительство мавзолея на специальном сайте.

Изначально завершить строительство мавзолея планировали в 2025 году.