В Аргентине заморозили строительство мавзолея Марадоны

Сегодня, 21:10

Мавзолей Диего Марадоны в ближайшее время в Аргентине не появится. Строительство заморожено, соглашение с подрядчиком разорвано.

В качестве причины называют то, что выбранная локация не подходит для сооружения. При этом продолжают собираться средства на строительство мавзолея на специальном сайте.

Изначально завершить строительство мавзолея планировали в 2025 году.

  • В марте в Аргентине начался судебный процесс над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом и медсестрами. Им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по обвинению в умышленном убийстве.
  • Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока сборной Аргентины называли остановку сердца, однако вскрытие также выявило вторичный острый отек легких и обострившуюся хроническую сердечную недостаточность.
  • Согласно экспертному заключению, Марадона также страдал от таких патологий, как проблемы с почками и печенью, неврологические расстройства и зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.

Бубнов поделился впечатлениями от игры против Марадоны
Названа самая знаменитая судейская ошибка в истории футбола 5
10 величайших игроков всех времен по версии Give me Sport 1
Источник: La Nacion
Аргентина. Примера Марадона Диего
