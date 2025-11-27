В Аргентине заморозили строительство мавзолея Марадоны

Мавзолей Диего Марадоны в ближайшее время в Аргентине не появится. Строительство заморожено, соглашение с подрядчиком разорвано.
В качестве причины называют то, что выбранная локация не подходит для сооружения. При этом продолжают собираться средства на строительство мавзолея на специальном сайте.
Изначально завершить строительство мавзолея планировали в 2025 году.
- В марте в Аргентине начался судебный процесс над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом и медсестрами. Им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по обвинению в умышленном убийстве.
- Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока сборной Аргентины называли остановку сердца, однако вскрытие также выявило вторичный острый отек легких и обострившуюся хроническую сердечную недостаточность.
- Согласно экспертному заключению, Марадона также страдал от таких патологий, как проблемы с почками и печенью, неврологические расстройства и зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.
Источник: La Nacion