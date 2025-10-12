Бубнов поделился впечатлениями от игры против Марадоны

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов вспомнил игру против Диего Марадоны.

«Я глянул на него – карлик. Но карлик – вот с такими ногами. Одна – две мои. Скорость – рвет с места. Тормозит. Ты бежишь за ним, вроде тоже тормозишь, а тебя заносит туда – вес. А он тормозит, разворачивается, в другую сторону идет. Скорость сумасшедшая.

Че он с техникой творил… Константин Бесков сказал на разборе: «Ребята, вы не представляете, какая это звезда. Это мегазвезда. Инопланетянин», – рассказал Бубнов.