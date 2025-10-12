Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов поделился впечатлениями от игры против Марадоны

Сегодня, 16:50

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов вспомнил игру против Диего Марадоны.

«Я глянул на него – карлик. Но карлик – вот с такими ногами. Одна – две мои. Скорость – рвет с места. Тормозит. Ты бежишь за ним, вроде тоже тормозишь, а тебя заносит туда – вес. А он тормозит, разворачивается, в другую сторону идет. Скорость сумасшедшая.

Че он с техникой творил… Константин Бесков сказал на разборе: «Ребята, вы не представляете, какая это звезда. Это мегазвезда. Инопланетянин», – рассказал Бубнов.

  • В марте в Аргентине начался судебный процесс над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом и медсестрами. Им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по обвинению в умышленном убийстве.
  • Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока сборной Аргентины называли остановку сердца, однако вскрытие также выявило вторичный острый отек легких и обострившуюся хроническую сердечную недостаточность.
  • Согласно экспертному заключению, Марадона также страдал от таких патологий, как проблемы с почками и печенью, неврологические расстройства и зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.

Еще по теме:
Названа самая знаменитая судейская ошибка в истории футбола 5
10 величайших игроков всех времен по версии Give me Sport 1
Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Марадона Диего Бубнов Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ибрагович назвал игрока, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Дембеле
17:08
Зидан высказался о возвращении к работе
16:34
ФотоСлуцкий встретился с Федерером
16:21
Головской вынес печальный вердикт «Спартаку»
16:14
8
В Сербии оценили вероятность назначения Станковича в сборную в ближайшие 2 дня
16:02
1
В Сербии одобрили назначение Станковича на пост главного тренера сборной
15:25
3
«Зенит» победил в тренировочной игре (6:2), у Соболева дубль
14:47
5
Ловчев объяснил, почему уровень российских футболистов упал «очень низко»
14:20
4
Еще 4 европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
14:01
2
«Барселона» приняла важное решение по 37-летнему Левандовскому
13:44
1
Все новости
Все новости
Мостовой – о скором отъезде Батракова в Европу: «Играл бы Алексей в ЛЧ – стоил бы миллионов 50»
17:07
Бубнов поделился впечатлениями от игры против Марадоны
16:50
Ребров высказался о возвращении Глушакова в «Спартак»
15:52
2
«Он не ошибается»: Кафанов – об игре спартаковца Максименко
15:44
4
Глушенков: «Сборная России готова бороться с Францией, Англией, Испанией»
15:33
1
Команда Генича проиграла «Балтике» (0:5)
15:03
3
«Зенит» победил в тренировочной игре (6:2), у Соболева дубль
14:47
5
Галдамес из «Крыльев Советов»: «Какой дерьмовый год»
14:35
2
Ловчев объяснил, почему уровень российских футболистов упал «очень низко»
14:20
4
Еще 4 европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
14:01
2
Подсчитана среднегодовая зарплата игроков РПЛ
13:30
22
Губерниев поздравил Симоняна: «Меня зачали, когда «Арарат» сделал золотой дубль»
13:15
2
Семин «напихал» Сычеву за игру в прощальном матче Глушакова
13:03
Реакция Григоряна на уход Глушакова
13:00
2
Фигурист Плющенко дал конкретный совет Батракову, что делать дальше
12:45
1
Экс-врач «Спартака» Лю призвал уволить Станковича
12:40
18
«Мозолю глаза, столько не живут!»: Симонян – о 99-летии
12:22
4
Виктор Гусев ответил Габулову на его слова про Карпина
12:15
Ребров охарактеризовал Глушакова тремя словами
12:12
2
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил потенциального участника ЧМ-2026 (3:0)
12:04
Смолов прояснил ситуацию с завершением карьеры
12:00
6
Аршавин ответил на вопрос о конфликте с Глушенковым
11:55
4
Кутепов отказался рассказывать истории о чемпионском «Спартаке»: «Пока нельзя – может, лет через 10»
11:54
4
Ваноли готов заменить Станковича в «Спартаке»
11:45
15
99-летний Симонян раскрыл секрет долголетия
11:37
1
Сычев подвел итог карьеры Глушакова: «Все памятные истории связаны с баней»
11:20
2
Несколько клубов РПЛ ведут переговоры с Ташуевым
11:04
4
«Спартак» поздравил своего лучшего бомбардира с 99-летием
10:48
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 