Бубнов поделился впечатлениями от игры против Марадоны

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов вспомнил игру против Диего Марадоны.
«Я глянул на него – карлик. Но карлик – вот с такими ногами. Одна – две мои. Скорость – рвет с места. Тормозит. Ты бежишь за ним, вроде тоже тормозишь, а тебя заносит туда – вес. А он тормозит, разворачивается, в другую сторону идет. Скорость сумасшедшая.
Че он с техникой творил… Константин Бесков сказал на разборе: «Ребята, вы не представляете, какая это звезда. Это мегазвезда. Инопланетянин», – рассказал Бубнов.
- В марте в Аргентине начался судебный процесс над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом и медсестрами. Им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по обвинению в умышленном убийстве.
- Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока сборной Аргентины называли остановку сердца, однако вскрытие также выявило вторичный острый отек легких и обострившуюся хроническую сердечную недостаточность.
- Согласно экспертному заключению, Марадона также страдал от таких патологий, как проблемы с почками и печенью, неврологические расстройства и зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»