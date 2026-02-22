На Генича могут подать в суд

Юрист, блогер, агент Антон Смирнов прокомментировал скандал вокруг комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

У Генича возник конфликт с болельщиками ЦСКА из-за высказывания о потенциальной травматичности вингера команды Кирилла Глебова.

Константин заявил, что у игрока вскоре будут частые травмы.

Из-за наплыва недоброжелателей Генич отключил комментарии в своем телеграм-канале.

«Я бы потребовал раскрыть источник Генича. Глебов имеет абсолютное право подать иск против Генича о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Подобные высказывания влияют на профессиональную репутацию футболиста Глебова», – сказал Смирнов в своем телеграм-канале.