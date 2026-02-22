Введите ваш ник на сайте
На Генича могут подать в суд

Вчера, 23:43
18

Юрист, блогер, агент Антон Смирнов прокомментировал скандал вокруг комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.

  • У Генича возник конфликт с болельщиками ЦСКА из-за высказывания о потенциальной травматичности вингера команды Кирилла Глебова.
  • Константин заявил, что у игрока вскоре будут частые травмы.
  • Из-за наплыва недоброжелателей Генич отключил комментарии в своем телеграм-канале.

«Я бы потребовал раскрыть источник Генича. Глебов имеет абсолютное право подать иск против Генича о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Подобные высказывания влияют на профессиональную репутацию футболиста Глебова», – сказал Смирнов в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Генич попал в больницу после своего скандального поступка 8
«Зенит» сделал подарок Геничу перед возобновлением РПЛ 12
Журавель назвал неуместным скандальный поступок Генича 3
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл Генич Константин
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1771822729
Генич му.дак конечно, но суд такой легко выиграет.
Ответить
bset
1771823778
Да ну, бред. Просто предположил, что может травмироваться. Давайте на Федуна в суд подадим, что он Давыдова назвал новым Месси, а это не сбылось.
Ответить
Иван Петров 1986
1771825492
Ну вот договорился. Может теперь немножко угомонится.
Ответить
subbotaspartak
1771826193
Чтоб не пускал по свету уток, На нары. На 15 суток...
Ответить
Бумбраш
1771826757
Разбейте хеничу ипало чтоб не трепался
Ответить
SLADE2019
1771827186
А в чем задеты честь, достоинство и деловая репутация Глебова? Генич высказал свое предположение, только и всего. Да даже, если и утверждал бы. В чем честь и пр. затронуты? Скорее всего, Смирнов работу ищет, вот так завуалированно и предлагает свои услуги.
Ответить
Бумбраш
1771827972
Отпадут вшивики гнидыча, ещё и наградят
Ответить
Айболид
1771828422
Тебя посодют, а ты не воруй!(с)
Ответить
Красногвардейчик
1771831741
Нет, и всё таки тебе надо дать коленом под зад(с)))))) голосом Папанова
Ответить
Интерес
1771836174
НАдеюсь,что окружение несмыслёныша Глебова адекватнее и умнее, чем "юрЫст Смирнов" и Гнидич, и не будут затевать никчемного смехотворного "судебного процесса".
Ответить
