На Генича могут подать в суд

Юрист, блогер, агент Антон Смирнов прокомментировал скандал вокруг комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.
- У Генича возник конфликт с болельщиками ЦСКА из-за высказывания о потенциальной травматичности вингера команды Кирилла Глебова.
- Константин заявил, что у игрока вскоре будут частые травмы.
- Из-за наплыва недоброжелателей Генич отключил комментарии в своем телеграм-канале.
«Я бы потребовал раскрыть источник Генича. Глебов имеет абсолютное право подать иск против Генича о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Подобные высказывания влияют на профессиональную репутацию футболиста Глебова», – сказал Смирнов в своем телеграм-канале.
Источник: «Бомбардир»