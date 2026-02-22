Галицкий – об увольнении Ивича: «Все бросились рассказывать о моих интеллектуальных способностях»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий вспомнил о реакции на увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера клуба.

«Иногда только и ждут, как в мультике про Маугли: «Акела промахнулся». И с удовольствием насыпали все, что хотели, с радостью бросились рассказывать о моих интеллектуальных способностях. Оно было понятно нам, и мы спокойны были.

У меня нет задачи что-то доказывать. Я глубоко убежден, что болельщики не приходят посмотреть, как тактически сильный тренер, который сидит в окопах, пару раз выбежал и переиграл другого, который идет с закрытым забралом», – сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».