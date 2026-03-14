Игрок «Зенита» травмировал спартаковца Дмитриева, но не был наказан Карасевым

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев получил травму в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Луис Энрике сломал Дмитриева: у Игоря повреждение связок голеностопа – защитник «Спартака» получил его после наступа шипами от бразильца.

Сергей Карасев этот момент пропустил – газовый форвард очевидно нарушал правила в момент контакта с Дмитриевым.

Сроки восстановления крайка станут известны после дополнительного обследования», – написал источник.