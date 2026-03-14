  • Игрок «Зенита» травмировал спартаковца Дмитриева, но не был наказан Карасевым

Игрок «Зенита» травмировал спартаковца Дмитриева, но не был наказан Карасевым

14 марта, 19:04
16

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев получил травму в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Луис Энрике сломал Дмитриева: у Игоря повреждение связок голеностопа – защитник «Спартака» получил его после наступа шипами от бразильца.

Сергей Карасев этот момент пропустил – газовый форвард очевидно нарушал правила в момент контакта с Дмитриевым.

Сроки восстановления крайка станут известны после дополнительного обследования», – написал источник.

  • У «Зенита» отличились нападающие Джон Дуран и Александр Соболев.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. «Спартак» остается на шестой строчке, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли 2:2 на «Лукойл Арене».
  • «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России с 2012 года, когда команду тренировал Валерий Карпин.
  • Впереди у обеих команд кубковые матчи. «Зенит» примет в Пути регионов «Динамо Мх», а «Спартак» проведет ответную встречу Пути РПЛ против «Динамо».

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии (16)
Desma
1773506919
"газовый форвард очевидно нарушал правила в момент контакта с Дмитриевым."!? Это что за мазутное чучело здесь пишет? Не иначе Ванька с очередного бодуна......
Ответить
VVM1964
1773507065
Ну в принципе ничего нового и неочевидного - там список можно конкретно продолжить !(((..
Ответить
Номэд
1773508341
От мартыхая пропустил, у дельфина локоть не заметил. Зато увидел два полулевых пеналя. ПОЗОР вшивому бом.жатнику за купленных гаСпромом судейками.
Ответить
Нейтральный болельщик
1773508355
Луис Энрике должен был 3 карточки получить желтые с момента выхода на поле, очень грязный игрок
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773508671
Так это Дмитриев сзади пристроился. Откуда Энрике знать и видеть что хряки вечно сзади пристраиваются. МеньшИнства.
Ответить
"supermax"
1773510321
Никогда такого не было, и вот опять
Ответить
R_a_i_n
1773512658
Сергей Карасев этот момент пропустил" - этот вообще всё пропустил.
Ответить
balam
1773515040
задачи поставлены ,цели определены.зпрф
Ответить
Спартaк
1773541794
милерок заплатил карасю тот сделал свое дело
Ответить
может
1773563485
Когда игроки Спартака будут забивать голы,у умных отпадут все вопросы.
Ответить
