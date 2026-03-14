Мостовой получил ценный подарок от «Зенита»

В эти минуты проходит матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».
Перед игрой полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой получил в подарок памятную майку в честь 200 игр за петербуржцев. Ее вручил председатель правления клуба Константин Зырянов.
- «Зенит» купил 28-летнего Мостового у «Химок» в 2019 году за 50 тысяч евро. В 2019-2020 годах футболист был в аренде в «Сочи».
- В 200 играх за «Зенит» у Мостового 42 забитых гола, 22 результативные передачи.
- С «Зенитом» Мостовой четыре раза подряд становился чемпионом. Сейчас команда проводит 100-й сезон и отстает от лидирующего в чемпионате России «Краснодара» на одно очко.
Источник: «Бомбардир»