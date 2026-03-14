Черданцев оправдал Соболева за празднование гола в ворота «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не стал критиковать форварда «Зенита» Александра Соболева за празднование гола в ворота «Спартака».
«Он не воспитанник «Спартака», клятв верности не давал.
Во-вторых, его выгнали из «Спартака» непонятным, неприличным образом», – сказал Черданцев.
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» началась в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова