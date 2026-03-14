Соболев забил «Спартаку» и отпраздновал в подводной маске

В эти минуты проходит матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».
На 45-й минуте счет с пенальти открыл нападающий «Зенита» Александр Соболев. Он забил в ворота бывшего клуба.
Соболев отпраздновал гол в подводной маске. Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», где красно-белые намекали на умение Соболева «нырять» в штрафной площади и его прозвище Дельфин.
Встреча на петербургской «Газпром Арене» началась в 16:00 по московскому времени.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
