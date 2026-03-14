Соболев забил «Спартаку» и отпраздновал в подводной маске

14 марта, 16:55
56

В эти минуты проходит матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».

На 45-й минуте счет с пенальти открыл нападающий «Зенита» Александр Соболев. Он забил в ворота бывшего клуба.

Соболев отпраздновал гол в подводной маске. Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», где красно-белые намекали на умение Соболева «нырять» в штрафной площади и его прозвище Дельфин.

  • Встреча на петербургской «Газпром Арене» началась в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Еще по теме:
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 5
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» 38
Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?» 6
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (56)
vvv123
1773497053
Хорошо пробил, красиво. Максименки как будто в воротах не было. Дыры!
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773497260
РФСПРФ ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ Посмотрел первый тайм матча между Газпромом и "Спартаком", в старте у Питера вышли в поле из российских игроков лишь Дельфин и Глушенков. Трансферная стратегия у Газпрома такова, что ставка делается на бразильцев и латиноамериканцев. Наверняка, есть многие, которые как и я считает, что это команда не Питера, а корпорации Газпром. Раньше на турнирах типа Предаторса можно было увидеть Казачёнка к примеру, во дворах играли игроки СКА, а сейчас? ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
БеZуМныЙ
1773497332
Для волнующихся хряков информация. Соболеву дали жёлтую за маску.
Ответить
andr45
1773498763
«Zenitе» ЗАПРЕЩЕНО давать желтые карточки)) Это приказ Миллера! И эта газпромовская мразь будет давать желтые только «Спартаку»))
Ответить
alteper
1773499539
к сожалению все меньше и меньше меня радует состояние наших судей и чемпионат в целом(
Ответить
alteper
1773499596
А Карасев он питерский?
Ответить
boris63
1773499759
Как же позорно тянут за уши судьи Зинку, просто швах какой то. Хотя сраный Карась должен был удалить дельфина за удар в лицо соперника локтем. Не футбол а позорный цирк, что с нашим футболом?
Ответить
Volrad777
1773499792
Цирковой клоун сопляболев
Ответить
Strig
1773552421
О... дельфиниус... чё ласты не надел?
Ответить
andr45
1773561047
Судя по одобрительной реакции пацанов-щелкоперов и интеллекта Соболева, стоит ждать, что следующий его «перфоманс» будет заключаться в том, что он прикрепит кое-что в районе паха)
Ответить
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
7
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
3
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
