Соболев забил «Спартаку» и отпраздновал в подводной маске

В эти минуты проходит матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».

На 45-й минуте счет с пенальти открыл нападающий «Зенита» Александр Соболев. Он забил в ворота бывшего клуба.

Соболев отпраздновал гол в подводной маске. Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», где красно-белые намекали на умение Соболева «нырять» в штрафной площади и его прозвище Дельфин.